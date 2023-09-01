«Рвал и метал»: что так разозлило Зеленского в работе военных комиссариатов

Le Figaro: Зеленский пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Президент Украины подверг проверке более чем 200 призывных пунктов. Что стало причиной?

Президент Украины Владимир Зеленский возмущен работой военных комиссариатов, которые не могут набрать нужное количество призывников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, виной всему взяточничество. Об этом пишет Le Figaro.

«Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт», — говорится в статье.

Всех коррупционеров Зеленский приравнивает к предателям родины. Более чем в 200 призывных пунктах уже начались проверки.

По данным издания, украинцы пытаются откупиться взяткой, попадая в военкомат. Они предлагают несколько тысяч долларов, чтобы им позволили сбежать за границу и уклониться от мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский решил пересмотреть критерии годности к службе в ВСУ.