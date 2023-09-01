Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

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Утром этого же дня Киев пытался совершить атаку на регион с помощью беспилотника — она была успешно отражена.

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области был уничтожен в воздухе украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Очередная попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около 21:15 часов вечера по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этот день в небе над Белгородской областью был сбит еще один вражеский беспилотник.