Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Виктория Алакоз 11 0
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Фото: © РИА Новости
Утром этого же дня Киев пытался совершить атаку на регион с помощью беспилотника — она была успешно отражена.
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области был уничтожен в воздухе украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Очередная попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около 21:15 часов вечера по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этот день в небе над Белгородской областью был сбит еще один вражеский беспилотник.