В Польше выросло число заболевших легионеллезом

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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В общей сложности от болезни скончались 18 человек.

В Польше продолжается рост заболеваемости легионеллезом. Об этом рассказал начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка, передает РИА Новости.

По его словам, на текущий момент количество инфицированных достигло 158 человек. Больше всего зараженных «болезнью легионеров» в Жешуве — 106. Также заболели 36 жителей Жешувского района.

В общей сложности от легионеллеза скончались 18 человек в возрасте от 55до 98 лет.

Впервые вспышку зарегистрировали в августе в Жешуве Подкарпатского воеводства, рядом с украинской границей. Позже легионеллез распространился и на другие регионы.

Легионеллез является тяжелым респираторным заболеванием. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что болезнь может быть заразна при вдохе зараженных бактерией L. pneumophila, которые возникают при распылении воды и тумана. Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами обыкновенного гриппа и приводит к воспалению легких.

Впервые заболевание было выявлено в США в 1976 году, в Филадельфии среди ветеранов боевых действий в Первой мировой войне.

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