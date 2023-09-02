🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки будут энергетически располагать к отдыху. Проведите день в максимально размеренном темпе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 2 сентября, благоприятное время для общения, свиданий, коротких путешествий. Кроме того, убывающая Луна может немного взбудоражить представителей зодиакального круга, поэтому не исключены перепады настроения.

♈ Овны

Вместо того чтобы сосредотачиваться на погоне, измените свою вибрацию. Станьте энергетически соответствующими тому, к чему вы призываете других. Что-то подсказывает нам, что ваша физическая реальность изменится вместе с вами! Начните с визуализации, а продолжите действиями. Даже маленькие и осторожные шаги приведут рано или поздно к желаемому, Овны!

Космический совет: не останавливайтесь на достигнутом!

♉ Тельцы

Пробудите в себе дух радости и праздника, Тельцы! Подчинитесь космическому ритму и позвольте каждой клеточке вашего тела ожить. Познавайте все вокруг! Давно ли вы отправлялись в путешествие? Если да, то нужно скорее это исправить! Исследуйте незнакомый город! Кто знает, какие сюрпризы он вам преподнесет?

Космический совет: пробудите в себе дух радости и праздника!

♊ Близнецы

Новая фаза Луны — это прекрасное время, чтобы заявить о своем присутствии. Особенно для представителей творческих профессий. Поделитесь своими дарами с миром, Близнецы! Да, и еще одна вещь! Не позволяйте никому говорить, что ваше искусство не принесет прибыли. Вселенная готова с этим поспорить!

Космический совет: заявите миру о своем присутствии!

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♋ Раки

Убывающая Луна поможет вам изменить свои убеждения в отношении денег, Раки. Подумайте, что нужно сделать для того, чтобы чувствовать сразу творческое, эмоциональное, духовное и финансовое удовлетворение? Учитывая, что у вас сильная установка на рост, вы можете даже почувствовать желание записаться на какие-нибудь образовательные курсы. Если у вас есть время и ресурсы, необходимые для инвестирования в свое будущее, не ждите!

Космический совет: инвестируйте в себя.

♌ Львы

Алгоритм Вселенной совершенен, и он всегда работает в вашу пользу. Воспринимайте то, что происходит прямо сейчас, как ответ на ваши молитвы. Большое «да» тому, о чем вы тайно просили божественные силы! Львы, пришло время настроить вашу внутреннюю радиочастоту на благодарность и визуализировать наилучший возможный результат!

Космический совет: ваши желания начнут исполняться самым неожиданным образом.

♍ Девы

Жизнь не состоит только из «черного» и «белого». Каждый человек является автором своей жизни, сам пишет свою историю, выбирает для нее краски. Так почему же вы используете только два цвета? Девы, палитра многообразна — экспериментируйте!

Космический совет: раскрасьте свою жизнь самыми яркими красками!

♎ Весы

Мы поняли, Весы! Полнолуние было для вас очень напряженным, и сейчас вы, возможно, жаждете одиночества. Отдохните от суеты и найдите время, чтобы отправиться в путешествие внутрь себя. Почитайте любимую книгу, отправьтесь на прогулку, сходите в кино — в общем займитесь тем, что поможет вам почувствовать себя в «балансе» на уровне души!

Космический совет: отдайте предпочтение уединению и заботе о себе.

♏ Скорпионы

Вы сейчас, возможно, стоите на распутье и спрашиваете себя, следует ли вам выбрать то, что «правильно», или то, что «легко». Если сомневаетесь, всегда выбирайте первое. Помните, что закон кармы всегда работает, все наши действия имеют последствия. И еще одна вещь, Скорпионы! В скором времени вас могут попросить поделиться своими творческими/духовными дарами с окружающими или с более широкой аудиторией.

Космический совет: будьте верны себе.

♐ Стрельцы

В эти выходные вас, вероятно, будет одолевать желание «слиться» отовсюду. Вы захотите обнажить свое сердце и душу, не беспокоясь о результате. То, что принадлежит вам, всегда будет вашим, и это вы начинаете понимать на уровне души. Кроме того, готовность вашего партнера постоянно быть рядом с вами — является признаком того, что он так же заинтересован в будущем отношений, как и вы. Одинокие Стрельцы, вам тоже придется рискнуть. Если вы испытываете к кому-то чувства, хорошей идеей будет сообщить ему об этом. Игра в «угадайку» не пойдет вам на пользу.

Космический совет: не бойтесь рисковать!

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♑ Козероги

Какая-то часть вас жаждет безумия, хаоса и приключений. Но другая же желает безопасности и комфорта. Сейчас не время вести войну против себя же, Козероги. Сейчас самое время довериться этому «импульсу» и смело выйти за пределы своей зоны комфорта. Правда в том, что в этом путешествии, в которое вы собираетесь отправиться, будут хорошие и плохие дни. Поверьте, что благоприятных моментов наверняка будет больше.

Космический совет: доверьтесь своему импульсу и рискните.

♒ Водолеи

Это официально, Водолеи! Вы находитесь в своей так называемой золотой эпохе! Вы уделяете приоритетное внимание заботе о себе, правильному питанию, практике движения, культивированию тишины и расширению своего сознания. Но вот в чем дело: чем глубже мы погружаемся внутрь себя, тем яснее становится наше видение. Другими словами, иногда нам кажется, что завеса приподнимается, что, в свою очередь, может вызвать серьезный дискомфорт. Если это правда в вашем случае, то, скорее всего, есть некоторые аспекты в вашей жизни, которые нужно оставить позади.

Космический совет: вы готовы попрощаться с прошлым и двигаться вперед!

♊ Рыбы

Когда вы в последний раз делали что-то впервые? Вселенная прямо сейчас помогает вам начать все сначала, сделать что-то новое, инвестировать в саморазвитие. Доверьтесь идеям, которые, кажется, приходят из ниоткуда. Более того, исцеление ваших отношений станет главной темой в ближайшие несколько дней. Пусть «прощение» станет главным словом, Рыбы. Освободите себя и других от кармического багажа прошлого.

Космический совет: научитесь чему-нибудь новому!

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