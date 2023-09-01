Организация «Свободная Бурятия»* признана нежелательной на территории России
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Решение приняла Генпрокуратура. Что стало основанием?
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Burуаtia Foundation (фонд «Свободная Бурятия»*), которая зарегистрирована в США. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Генпрокуратуры, его владельцы на постоянной основе проживают в странах Запада. Под видом просветительской деятельности они предпринимают попытки создания информационных угроз, а также организации массовых протестных акций на территории Бурятии.
Кроме того, при проверке Генпрокуратура выяснила, что организация участвует в составлении санкционных списков руководства региона для их передачи в международные инстанции.
Решение Генпрокуратуры было направлено в Минюст для внесения фонда в список неправительственных и иностранных организаций, деятельность которых нежелательна в России.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст РФ исключил из реестра иноагентов юрлицо агентства «Росбалт».
* — признана нежелательной на территории РФ