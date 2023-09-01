В Белом доме не стали поощрять удары ВСУ по территории России

Фото: www.globallookpress.com / White House

Читайте нас в: Дзен Новости

США не одобряют попытки киевского режима совершить атаки вглубь РФ.

Администрация США не поощряет и не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по российской территории, заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов ВСУ вглубь территории России», — сказал он.

Неонацисты стали осуществлять попытки атак на российские регионы с помощью беспилотников на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Киева решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава украинской военной разведки призвал перенести конфликт на земли России.