Путин рассказал, как стать счастливым: проще простого
Путин: чтобы стать счастливым, нужно реализоваться и посвятить жизнь семье
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Глава государства поговорил со школьниками о самых важных вещах.
Владимир Путин считает, что человек становится счастливым, когда реализует себя и посвящает жизнь семье и своей стране. Об это президент РФ заявил во время открытого урока «Разговор о важном», который прошел в День знаний, 1 сентября.
Российский лидер подчеркнул, что человек, когда находит себя, получает шанс максимально реализовать свой потенциал.
«Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание», — объяснил президент.
Также глава государства отметил, что при этом важен и результат деятельности, а еще обратная связь. И, если добиться максимального результата и посвятить жизнь и все, чего достиг, своей семье, именно это и сделает человека по-настоящему счастливым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин анонсировал конкурс для семей России.