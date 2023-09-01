Время пришло? Армения хочет ратифицировать римский статут МУС

Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera

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Таким образом, в отношении граждан страны будут применяться юридические нормы Международного уголовного суда.

Правительство Армении приняло решение о направлении в парламент римского статута Международного уголовного суда для ратификации. Об этом сообщает издание сообщило издание «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров страны.

По данным СМИ, Конституционный суд Армении одобрил обязательства, которые закреплены Римским статутом МУС, тем самым распространив над гражданами страны юридические нормы международного суда. Армения ратифицирует статут впервые, хотя договор с МУС был заключен еще в 1998 году.

В настоящее время на сайте парламента пока нет текста инициативы, также СМИ не приводят какие-либо детали документа. Однако сообщается, что власти страны посчитали ратификацию необходимой, чтобы поднять вопрос об агрессии и военных преступлениях Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле европейских наблюдателей.