Уроки сотрудничества: зачем Киргизии школы с обучением на русском языке

Фото, видео: Абылай Саралаев / ТАСС; 5-tv.ru

В скором времени в стране появятся три таких образовательных учреждения.

Сегодня в России — День знаний, торжественные линейки отгремели по всей стране. В этом году только первоклашек — два миллиона.

В Петербурге более 20 тысяч учеников пошли в новые школы. Их открыли сразу 22 — это рекорд для города.

Владимир Путин пообщался с первоклассниками и их учителями. Президент онлайн участвовал в открытии учебных заведений.

Особое внимание он уделил кардинальным изменениям, которые происходят в образовательной сфере Донбасса. Также Владимир Путин и Садыр Жапаров сегодня дали старт строительству трех русских школ в Киргизии. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов — об уроках сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на торжественные линейки собрались дети и родители по всей стране. В первый класс пошли почти два миллиона человек. Учебный год начался с торжественного поднятия российского флага и «Разговора о важном».