«Попадет на стол к россиянам»: чем грозит сброс радиоактивной воды с «Фукусимы»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kimimasa Mayama; Ruptly / FOREIGN POOL / Reuters; 5-tv.ru

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Чего стоит опасаться в результате событий в Японии?

Япония сбрасывает с АЭС «Фукусима — 1» радиоактивную воду в океан, заверяя весь мир, что это безопасно. Политолог Игорь Никулин рассказал 5-tv.ru, стоит ли россиянам опасаться последствий этого.

Специалист объяснил, что тритий — это радиоактивный изотоп водорода, который получается при образовании так называемой тяжелой воды в результате атомной реакции. При попадании внутрь он создает бета-излучения, поражает внутренние органы и накапливается в организме, а период его полураспада превышает 12 лет.

«Если это будет постоянно сливаться в океан, пострадают все морские обитатели: рыбы, морские животные, водоросли, вся морская фауна. А потом это все попадет на стол, в том числе, к россиянам. Рыбы мигрируют», — объясняет Никулин.

По мнению политолога, теперь необходимо усиливать радиационный контроль всей рыбной продукции, которая поступает из Тихоокеанского региона. А против Японии и вовсе необходимо ввести санкции, потому что-то они совершили экологическое преступление, подчеркнул он.

«Из всех решений, которые можно было принять, это — наихудшее, что можно было придумать. У „Росатома“ есть технологии полной очистки воды от трития. Но японцы почему-то с таким предложением к „Росатому“ не обратились», — убежден эксперт.

Никулин отмечает: тритий можно было использовать «в мирном русле». Например, применить в микроэлектронике или термоядерных реакторах — однако вместо этого Япония предпочла просто слить воду в океан.

«У американцев такой подход. Они даже химическое оружие с тех пор топят в океане. Как они это делали в 1945-м, так они это делают и в XXI веке. Японцы, видимо, учатся у старших товарищей, которые до сих пор оккупируют эту страну», — считает Никулин.

Политолог добавляет: опасность заключается еще и в том, что рыба поедет зараженный изотопом водорода планктон. Затем тот накапливается у нее в организме, а впоследствии все это в качестве блюда подается на стол человеку.

А при попадании уже в человеческий организм «зараза» поражает внутренние органы, а также вызывает бесплодие и онкологические заболевания.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Японии уже нашли тритий у места сброса воды с «Фукусимы — 1».