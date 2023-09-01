В «Роскосмосе» рассказали о планах на летные испытания «Ангары» в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Отправка первой ракеты носителя «Ангара-А5» на космодром «Восточный» планируется на осень этого года.

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что летние испытания ракет-носителей «Ангара-1.2» и «Ангара-А5» закончатся уже в 2024 году. Такую информацию он огласил во время своей презентации на открытом уроке в рамках просветительского марафона от Российского общества «Знание».

Борисов отметил, что стратегической военный комплекс «Сармат», который был запушен в апреле 2022 года с космодрома Плесецк, решили поставить на «боевое дежурство». Он способен преодолеть существующие средства противоракетной обороны, а также обладает наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Помимо этого, проект по формированию новой многоспутниковой группировки «Сфера» также начал старт. Это, по словам гендиректора Роскосмоса, также поможет России укрепить свое место в космическом пространстве, а также быстрее завершить строительство первой очереди космодрома «Восточный», начатое еще в середине 2012 года.

Отправка первой летной ракеты носителя «Ангара-А5» на космодром «Восточный» в Амурской области планируется на осень этого года. На данный момент ее активно подготавливают к летним испытаниям.

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Сейчас на космодроме испытывается макетная копия «Ангары», она была изготовлена компанией «Полет» и предназначена для осмотра всех систем ракет-носителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство.