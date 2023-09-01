КХЛ допустила вратаря ЦСКА Ивана Федотова к матчам вопреки дисквалификации

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Felipe Kutepov

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Кто вступился за российского спортсмена перед Международной федерацией хоккея?

Несмотря на четырехмесячную дисквалификацию, вратарь московского клуба ЦСКА Иван Федотов планирует выйти на лед в пятницу, 1 сентября, в матче против казанского «АК Барса». Об этом было объявлено на пресс-конференции, состоявшейся в этот же день.

Решение о дисквалификации игрока на четыре месяца принимала Международная федерация хоккея (ИИХФ). Однако в защиту прав спортсмена выступила Генеральная прокуратура России, которая сочла действия федерации нарушением конституционных прав Федотова на труд и обязала допустить его к игре. Соответствующие требования ведомство направило в КХЛ, ЦСКА и Федерацию хоккея РФ. Таким образом Федотова выпустят на лед в ближайшем матче.

В 2022 году российский хоккеист подписал контракт с американским клубом «Филадельфия», но не успел принять участие в играх из-за военной службы в армии РФ. После возвращения был подписан контракт уже с ЦСКА. Но при этом, согласно правилам НХЛ, его договор с «Филадельфией» оказался автоматически продлен на сезон 2023-2024.

В ИИХФ сочли это нарушением трансферного регламента и приняли решение о дисквалификации Федотова на четыре месяца на национальном и международном уровне. Отстранение должно действовать с 1 сентября по 31 декабря. ЦСКА также попал под ограничения, на этот период ему запрещено проводить международные трансферы.