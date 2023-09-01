Хочется побыть одной? Почему Проклова не желает праздновать юбилей

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Звезде совсем скоро исполнится 70 лет.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова 2 сентября отпразднует юбилей — ей исполнится 70 лет. Издание KP.RU обратило внимание на то, что раньше звезда всегда справляла дни рождения на широкую ногу, но в этом году все изменилось.

Сейчас актриса живет в Хостинском районе Сочи — это место находится почти в горах. Возможно, что к ней приедут родственники, но гостей со стороны точно не будет.

«Побыть одной — это тоже счастье. Свобода, когда ты можешь распоряжаться своим временем и своими желаниями, — самое дорогое, что есть у человека. Я живу в окружении удивительной природы, и мне пока это нравится», — поделилась артистка.

Проклова рассказала, что это лето она полностью посвятила своим увлечениям. Она занималась садоводством и успела много чего прочитать.

Также актриса рисовала маслом. Она хоть и не художник, но такое хобби приносит ей уйму удовольствия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Проклова раскрыла детали операции на ноге после перелома.