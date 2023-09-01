Путин: за последние 4,5 года было построено более 900 школ

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Президент РФ рассказал, как обстоят дела с улучшением условий учеников.

В России за последние 4,5 года было построено более 900 школ. Об это рассказал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 1 сентября.

Также за этот же период были улучшены условия для полутора миллионов учеников.

Кроме того, Россия способствует возведению учебных корпусов не только на территории страны. Так, Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров дали старт строительству сразу трех русскоязычных школ в Киргизии. Здания школ уже спроектированы. Они расположены в Баткене, Караколе и Бишкеке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер России Чернышенко провел цифровой урок для учащихся Татарстана. Особое внимание Чернышенко призвал обращать внимание на компьютерные игры. Он подчеркнул, что увлечение технологиями должно быть взвешенным и выверенным. Мероприятие было организовано в рамках марафона «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание».