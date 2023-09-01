Тревожный знак: в Японии впервые нашли тритий у места сброса воды с «Фукусима-1»

Оператор АЭС «Фукусима-1» впервые с начала сброса воды выявил тритий в море

Фото: www.globallookpress.com / z03

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Работы со сбросу воды решили не прекращать.

ТЕРСО впервые с начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1» зафиксировала тритий в море. Пока что концентрация радиоактивного вещества достигает минимальных пределов, сообщает издание The Japan News со ссылкой на данные энергетической компании Tokyo Electric Power Company.

Первые известия о возможных выбросах в Тихий океан в мировой прессе обсуждались еще в конце марта. Уже тогда экологи всерьез заговорили о надвигающейся экологической катастрофе. В руководстве компании, в свою очередь уверяли, что ситуация находится под строгим контролем.

Теперь стало известно, что в пробах воды, взятых у места сброса 31 августа был выявлен тритий в объеме 10 беккерелей на литр. Пока что эти показатели значительно ниже обсуждаемой ранее допустимой нормы, но мировая общественность все равно сочла это «тревожным знаком».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что компанию-контролер ТЕРСО неоднократно ловили на занижении реальных показателей измерения.