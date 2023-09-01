«Улучшает качество»: зачем Наталья Штурм «вернула» себе девственность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Shustova; Личный архив Марии Милютиной; 5-tv.ru

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Как изменится жизнь звезды после интимной пластики?

Недавно певица Наталья Штурм заявила, что сделала интимную пластику. Звезда 90-х восстановила себе девственность перед свадьбой.

По ее словам, она не запомнила свой первый половой акт, так как у нее с партнером не было как такового сексуального опыта. Ее нынешний избранник, по признанию 57-летней исполнительницы, был шокирован и теперь еще больше боится потерять любимую. 5-tv.ru спросил у акушера-гинеколога Марии Милютиной, может ли взрослый мужчина почувствовать изменения в женщине по время полового акта после такой пластики? И есть ли смысл в подобном вмешательстве в зрелом возрасте?

«На самом деле очень многим женщинам в возрасте с 50-60 лет нужны пластические операции на женских половых органах. Потому что очень часто у них бывает опущение матки, ее выпадение. Опущение передней и задней стенок влагалища или же даже недержание мочи. Поэтому такие операции очень распространены. И они действительно улучшают качество жизни. И качество половой жизни в том числе», — говорит эксперт.

По словам врача, основное в таких процедурах — это не восстановление девственной плевы, а пластика влагалища. При этом вернуть общую целостность при желании также можно. После операции и правильного восстановления объем влагалища уменьшается, а мочевой пузырь поднимается.

«Таких операций делается много. Они действительно очень нужны», — утверждает гинеколог.

К слову, Штурм прибегла не только к интимной пластике, но и согласилась на подтяжку височного лифтинга, липосакцию и перенос жировой прослойки из живота в ягодичную часть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Штурм легла под нож на фоне скандала певицы Славы и хирурга Тимура Хайдарова.