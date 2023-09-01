Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство в России

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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В чем уникальность этого оружия?

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат"», — цитирует главу госкорпорации РИА Новости.

В конце июня 2023 года президент России Владимир Путин пообещал оснастить армию страны мощным ракетным комплексом с «новой тяжелой ракетой». Оружие отличается от своих «предшественников» большей дальностью полета и непредсказуемостью траектории полета.

На сегодняшний день ни у одной страны мира нет аналогов «Сармата». США располагают схожей системой, но она значительно уступает отечественной по техническим характеристикам.

Ранее 5-tv.ru писал о главных достоинствах ракетного комплекса «Сармат».