Выборы депутатов новых регионов РФ проходят на избирательном участке в Москве

Фото: 5-tv.ru

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Жители регионов, вошедших в состав РФ в прошлом году, выбирают состав парламента.

В Москве на избирательном участке проходят выборы депутатов законодательных органов власти четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как стало известно 5-tv.ru, в голосовании участвуют представители этих регионов, которые в настоящий момент находятся в столице. Отдать свой голос они могу с 1 по 4 сентября.

Первые избиратели появились на участке рано утром. Так, девушка по имени Ольга, чтобы сделать выбор, заранее проинформировала избирательную комиссию ДНР, что будет голосовать в российской столице.

Другой избиратель, Алексей Левашов, рассказал, что можно было проголосовать и из дома, но он решил приехать на участок.

«Очереди сильной нет, я долго не ждал, все показали, куда подойти. Все сделано на высоком уровне», — отметил он.

По словам заместителя руководителя представительства ДНР в Москве Владислава Никитюка, организация выборов, как и во время проведения референдумов в прошлом году, на высшем уровне.

«Правительство Москвы и Центральная избирательная комиссия отлично поработали. Отрадно видеть, что наши жители имеют возможность проголосовать», — рассказал заместитель руководителя представительства ДНР в Москве Владислав Никитюк.

Напомним, единый день голосования в России — 10 сентября, но некоторых частях страны они проходят три дня. В Москве будут выбирать мэра города, в других регионах — губернатора, а в новых регионах предстоит выбрать состав парламента.

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