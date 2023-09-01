Матвиенко приняла участие в открытии центра «Содружество» в Воронеже

Фото, видео: Совет Федерации РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Чему будут учить молодежь в новой мегашколе с суперсовременным оборудованием?

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в видеоконференциях в рамках международного сотрудничества по созданию образовательного центра «Содружество» в Воронеже. Она отметила, что, без всяких прикрас, это — настоящая мегашкола с суперсовременным оборудованием, в которой получать образование будет не только интересно, но и максимально комфортно.

«Центр оснащен суперсовременным оборудованием. Здесь предусмотрены художественные мастерские, студия хореографии, спортивная площадка, специальный научный блок с лабораториями, кабинеты робототехники и даже садовый планетарий», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Известно, что строительство центра реализовали в рамках нацпроекта «Образование» под личным кураторством президента страны Владимира Путина.