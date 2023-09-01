Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Содействовать в этом стране готовы почти все государства мира, кроме России.

Украинская армия испытывает острую нехватку кадров. Вслед за проверкой выданных справок о непригодности к военной службе депутаты предлагают дополнительные способы расширить ряды боевиков ВСУ.

Чиновники сообщили о возможной экстрадиции украинцев, которые сбежали от мобилизации по поддельным документам в другие страны. Киевский режим уже наладил международные связи и готовится возвращать мужчин призывного возраста.

Как отмечают депутаты, содействовать перевозке беженцев из Украины обратно на родину готовы почти все страны мира, кроме России.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным ООН, с начала спецоперации в страны Европы прибыло 8,1 миллиона беженцев с Украины — однако лишь 1% из них в результате вернулся обратно.

Польша, которая приняла наибольшее количество человек (1,56 миллиона) после России (2,85 миллиона), оказалась вовсе не дружелюбной для них страной. Покинувшие родину украинцы рассказывают, что поляки ведут себя с ними жестко — их страдания там больше никого не волнуют.