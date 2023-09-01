Попало на видео: боевики ВСУ подорвались в американской бронемашине

Фото, видео: Reuters / ANNEGRET HILSE; 5-tv.ru

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Мало кто успел забрать с собой оружие.

В сеть попали кадры подрыва американской бронемашины, в которой находилось около десятка боевиков ВСУ. Что происходило после удара, успел снять на видео один из националистов.

Подбитую машину они покидали в спешке. При этом, как отмечается, мало кто успел забрать с собой оружие.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десантники армии России уничтожили отряд ВСУ под Артемовском.