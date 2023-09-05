«У меня будет много внуков»: Юта поделилась своими мечтами

Юта хочет жить до 108 лет, научиться играть на барабанах и стать еще раз мамой

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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У певицы много планов, связанных с семьей и творчеством.

Юта хочет жить до 108 лет, научится играть на барабанах и стать еще раз мамой. Своими мечтами заслуженная артистка РФ эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Я хочу жить до 108, петь я хочу до 95. Если будет возможность и аппарат будет работать, до 95 можно, я бы хотела», — рассказала певица.

Юта мечтает написать песню наподобие композиции военных лет «Темные ночи», которую заслуженная артистка РФ называет своей любимой. Также певица, воспитывающая троих детей от брака с режиссером и кинопродюсером Олегом Осиповым, призналась, что у нее есть желание стать еще раз мамой.

«Я точно знаю, что у меня будет много внуков», — подчеркнула артистка.

Певица хочет заняться обустройством быта: посадить яблоню, виноград, тюльпаны.

«Розы нет — это не мое», — отметила Юта.

Кроме того, знаменитость не против организовать концерт с оркестром и даже научится играть на барабанах.

«Саксофон потом. Позже. Я обязательно его освою. Сейчас барабаны. Хотя сын мне говорит: «Мама, зачем тебе это нужно? Ты же заслуженная артистка». Я говорю: «Толян, так ты представляешь, как заслуженная артистка выходит, поет, а потом такая: «Ща! И садится за барабанную установку» — отметила певица.

Также Юта мечтает на время отвлечься от всех проблем и забот и почувствовать себя настоящей женщиной.

«Я хочу научится носить платья и получать от этого удовольствие. Потому что суровые будни и гастрольная жизнь организуют пространство и гардероб таким образом, что гораздо проще влезть в брюки, джинсы, штаны», — рассказала заслуженная артистка РФ.

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