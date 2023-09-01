Лавров: Путин подготовит поручения по итогам саммита Россия-Африка

Фото: kremlin.ru

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Российское правительство включилось в работу над исполнением ранее выдвинутых обязательств.

Правительство России приступило к работе над исполнением обязательств для стран Африки. Президент РФ Владимир Путин готовит соответствующие поручения по итогам саммита Россия — Африка. Об этом глава МИД Сергей Лавров проинформировал общественность на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО 1 сентября, сообщают «Известия».

На встрече с представителями стран в июле Владимир Путин пообещал помочь организовать безвозмездные поставки зерна в страны-партнеры. В первый день сентября Лавров сообщил: он ждет конкретных распоряжений, чтобы включиться в продуктивную работу уже со дня на день.

Ответственность за поставки зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею Россия полностью берет на себя. Осталось лишь разработать эффективную и бесперебойную систему доставки.

«Состоялся саммит Россия — Африка. Очень хорошие результаты, сейчас они воплощаются в жизнь. Готовится перечень конкретных поручений президента, готовятся несколько бизнес-миссий в страны континента из Москвы и других регионов, чтобы определить перспективные направления практического взаимодействия», — сказал министр.

Кроме прочего, Лавров отметил, что России играет на руку сближение со странами-партнерами. Только за последнее время РФ продвинулась в вопросах сотрудничества с другими странами- «интересантами».

Ранее 5-tv.ru писал, что думает Сергей Лавров о возобновлении сотрудничества России со странами Запада.