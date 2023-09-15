«Отдавать и ничего не ждать взамен»: Юта про служение Отечеству

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

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Сама певица ездит по России с благотворительными концертами.

Юта назвала служение Отечеству бескорыстной отдачей на благо других людей. Своими мыслями заслуженная артистка РФ эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Любое служение — это отдавать и ничего не ждать взамен. Ничего не надо ждать взамен. Тебе все дадут. Потом. Или не потом. В нужный момент тебе дадут», — считает певица.

Сама Юта ездила с концертами в рамках благотворительного тура «За жизнь», вокалистка посетила более 30 городов России. На них побывали военнослужащие, ветераны и члены их семей, курсанты военных училищ, медики и волонтеры.

«Мы собираем средства на нужды фронта, на нужды наших военнослужащих», — объяснила заслуженная артистка РФ.

Юта рассказывала, что после своих выступлений поддерживает связь с российскими бойцами, которые, как отметила сама певица, сейчас нуждаются в простом человеческом общении.

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