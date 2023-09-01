«По многочисленным просьбам»: Боня наконец показала нового бойфренда
Боня показала фото нового бойфренда в личном блоге
Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц
Кто является избранником знаменитости?
Многие фанаты телеведущей Виктории Бони давно хотят узнать, с кем она встречается. Знаменитость наконец решилась показать фото избранника в личном блоге.
«По многочисленным просьбам познакомлю вас с любимым», — написала она.
Затем звезда выложила историю, в которой целуется с молодым человеком. У него, как можно заметить, темные волосы и хвостик на затылке.
«Он у меня самый заботливый, самый умный, самый талантливый. Посвящает мне песни, но не певец. Эти строки он посвятил мне в момент той самой недельной разлуки. Но мы снова вместе», — поделилась звезда.
Виктория Боня вместе с новым парнем.
Ранее 5-tv.ru писал, что Боня увеличила губы собственным жиром. Но она даже не знала, что пластический хирург сделал ей такую операцию.
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