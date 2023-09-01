Школьники создали стикеры для учебного профиля Сферум в VK Мессенджере

Фото: vk.com

В преддверии нового учебного года Сферум выпустил три стикерпака для более яркого общения по учебе. Стикеры были придуманы и нарисованы школьниками — победителями конкурса стикеров.

В честь Дня знаний Сферум подарит эксклюзивные стикерпаки пользователям сервиса: учителям, ученикам и их родителям. Добавить эмоций в школьные чаты помогут новые персонажи: спутник Сферума, который делает цифровые сервисы еще удобнее; ученые животные ежик Толя, пес Мистер Сферум, учитель пеликан и другие.

Пользователи учебного профиля Сферум в VK Мессенджере получат уведомление с прямой ссылкой, по которой можно будет получить новые стикеры.

«Мы регулярно приглашаем наших пользователей поучаствовать в развитии нашего сервиса. В этот раз от лица всей команды Сферума я хочу поблагодарить участников и призеров конкурса стикеров #МойСферум за творческий подход и креативные идеи. Благодаря их работе мы имеем возможность подарить учителям, ученикам и их родителям к новому учебному году новые стикеры, которые помогут разнообразить общение в чатах», — заявил Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.

Всероссийский конкурс #МойСферум в этом году проводился с 19 мая по 30 июня, было подано 2,2 тыс. заявок. Ученикам необходимо было придумать идею и нарисовать стикеры для учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, а затем выложить свой рисунок в любом формате на личной странице в соцсети или в сообществе образовательной организации с хэштегом #МойСферум. Рисунки сопровождались описанием идеи, чем стикеры могут быть полезны в общении с одноклассниками и учителями.

Жюри конкурса выбрали 10 победителей и по 3 призера в каждой из специальных номинаций: «Креативное описание идеи», «Интересная история о стикерпаке» и «Уникальный персонаж стикерпака».

Победители получили умные колонки VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей, планшеты для учебы и отдыха, брендированные подарки от Сферума, наборы для рисования. Дополнительно умными колонками VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей и наборами для рисования были награждены самые активные образовательные организации, ученики которых приняли участие в конкурсе.

Список победителей можно посмотреть здесь.