Актриса Сильвина Луна умерла на 44-м году жизни из-за последствий пластики

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Что известно о кончине знаменитости?

Аргентинская модель и актриса Сильвина Луна 31 августа умерла в одной из больниц Буэнос-Айреса, ей было 43 года. Об этом сообщает телеканал CNN Espanol.

Причиной смерти стала проведенная в 2011 году неудачная пластическая операция.

Звезда родилась 21 июня 1980 года в городе Росарио в провинции Санта-Фе. В 17 лет она окончила школу и перебралась в столицу, где и начала свою карьеру модели.

Она позировала для таких популярных журналов, как Maxim и Vogue. Также актриса снималась в популярных аргентинских сериалах, среди ее работ — «Эль Капо» и «Сын де Фиерро».

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