«Новые возможности»: российские металлурги увеличат влияние в Африке

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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В первую очередь, изменения затронут Египет.

Владельцы компаний-металлургов намерены расширить экспансию в странах Африки. Активная работа по расширению направлению уже ведется: в первую очередь, изменения затронут Египет. О соответствующем решении URA.RU сообщили в пресс-службе ММК.

Ожидается, что первая волна новых клиентов появится у компаний-экспортеров уже после международной выставки Metal & Steel Middle East-2023 в Каире, которая пройдет со 2 по 4 сентября с участием самых крупных игроков рынка. Только по оценкам Всемирной ассоциации производителей стали WorldSteel, спрос на металлы на Ближнем Востоке и в Северной Африке в ближайшее время возрастет до 70 миллионов тонн, и это не предел.

Своевременное «включение» российских бизнесменов «в гонку» позволит им улучшить финансовое положение.

«Это создает большие бизнес-возможности для предприятий черной металлургии», — рассказали на производстве.

Metal & Steel Middle East продлится три дня. Это один из крупнейших форумов на Ближнем Востоке и в Африке, посвященных металлообработке и металлоторговле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин назвал африканские страны дружественными для России.