Бессонные ночи: Тодоренко пожаловалась на усталость из-за болезни сына

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезде трудно собраться с силами, чтобы продолжить работу на съемочной площадке.

Телеведущая Регина Тодоренко заявила в личном блоге, что не может собраться после бессонных ночей, проведенных с больным ребенком. Об этом сообщает издание dni.ru.

Известно, что недавно звезда заподозрила у сына наличие вирусной болезни.

«В общем, с самого утра убираю и пытаюсь собрать себя как пазл, чтоб приехать на съемку хотя бы с одним открытым глазом», — поделилась знаменитость.

Подписчики пришли к выводу, что Тодоренко познает всю радость материнства. Некоторые даже отметили, что телеведущая несколько «перегибает палку» в своих высказываниях, сочтя ее жалобы на усталость преувеличением. Впрочем, несмотря на трудности в жизни, звезда чувствует себя счастливой.

«Я на позитиве. Верю, что все будет хорошо», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко пожалела, что взяла сына на съемки.