Бессонные ночи: Тодоренко пожаловалась на усталость из-за болезни сына
Тодоренко пожаловалась на усталость из-за болезни сына
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Звезде трудно собраться с силами, чтобы продолжить работу на съемочной площадке.
Телеведущая Регина Тодоренко заявила в личном блоге, что не может собраться после бессонных ночей, проведенных с больным ребенком. Об этом сообщает издание dni.ru.
Известно, что недавно звезда заподозрила у сына наличие вирусной болезни.
«В общем, с самого утра убираю и пытаюсь собрать себя как пазл, чтоб приехать на съемку хотя бы с одним открытым глазом», — поделилась знаменитость.
Подписчики пришли к выводу, что Тодоренко познает всю радость материнства. Некоторые даже отметили, что телеведущая несколько «перегибает палку» в своих высказываниях, сочтя ее жалобы на усталость преувеличением. Впрочем, несмотря на трудности в жизни, звезда чувствует себя счастливой.
«Я на позитиве. Верю, что все будет хорошо», — подытожила она.
Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко пожалела, что взяла сына на съемки.