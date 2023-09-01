Лавров рассказал о возможности возобновления отношений РФ и Запада: «На песке»

Лавров: расчеты на то, что отношения вернутся на круги своя, построены на песке

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Стоит ли рассчитывать, что отношения между странами вернутся «на круги своя»?

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о возможности возобновлений нормальных отношений между Россией и западными странами. Об этом сообщает издание ТАСС.

По информации СМИ, Лавров считает, что «расчеты на то, что отношения вернутся на круги своя, „построены на песке“».

Накануне Сергей Лавров встречался в Москве со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. В ходе переговоров он сообщил главе МИД Турции, что реализация формулы по Украине, выдвинутой президентом Владимиром Зеленским, невозможна. Одной из причин является ее ультимативность и отсутствие параметров обеспечения безопасности, в том числе, на территории Европы. Ларов подчеркнул, что Москва готова к переговорам со стороной конфликта, однако киевский режим не только отверг их, но и запретил на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев не готов идти на уступки по «плану Зеленского».