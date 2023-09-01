Позволят не все: подготовка детей к 1 сентября встала Бородиной «в копеечку»

Бородина потратила 110 тысяч рублей на школьную форму для детей

Фото: Instagram* / borodylia

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Звезды, привыкшие ни в чем себе не отказывать, ощутили рост цен на «элитные» школьные атрибуты.

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что траты на подготовку детей к школе ударили по ее карману из-за того, что одежда весьма подорожала. Об этом сообщает издание dni.ru.

«После каждого похода в магазин думаю: „Хорошо, что мама работает“. Школьная форма на девочек обошлась в 110 тысяч (рублей — Прим. ред.). И это не считая канцелярии и других расходов», — сетует знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бородина поругалась с поклонниками из-за дочерей. Она активно делится подробностями своей жизни в социальных сетях, а также порой вступает в обсуждения с подписчиками.

Так, в личном блоге Бородина вступила в полемику с поклонниками, которые считают, что она слишком многое разрешает детям. Ведущая всегда уделяла особое внимание внешности, и вероятно, учит тому же своих дочерей.

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