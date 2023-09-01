Вандалы раскрасили памятник Брежневу на Украине в желто-голубые цвета

Вандалы написали слово «демонтируй» на бюсте Брежнева на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Так местные жители решили выразить недовольство очередному переносу монумента.

Вандалы расписали в желто-голубые цвета бюст бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в городе Каменское Днепропетровской области Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

«В ночь на 31 августа в Каменском неизвестные „украсили“ желто-голубыми цветами бюст советского вождя, который находится на площадке музея истории города», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на памятнике теперь написано слово «демонтируй». По версии СМИ, причиной вандализма стало недовольство местных жителей очередным переносом памятника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, полиция Приморья объявила награду за сведения об осквернивших флаги. Акт вандализма был совершен в начале июля на Аллее героев Морского кладбища во Владивостоке. Неизвестные осквернили российские флаги и могилы погибших участников СВО.