В Ленобласти двое пятиклассников зверски надругались над семилетним другом

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Родителей подозреваемых ищут.

В Ленинградской области двое пятиклассников зверски надругались над семилетним другом. Жуткие детали инцидента заставили содрогнуться жителей всего региона.

Как сообщил источник 5-tv.ru, поражающее своей жестокостью преступление произошло неподалеку от одного из местных пляжей. Общение мальчиков переросло в конфликт, завершившийся поступком против половой неприкосновенности.

Сразу по возвращении домой пострадавший первоклассник рассказал обо всем родителям. Ошарашенная мать тут же обратилась с заявлением в полицию. Сейчас родителей подозреваемых ищут, отмечает источник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К делу подключился Следственный комитет по региону.

Ранее 5-tv.ru писал, что в лагере Краснодара арестовали педофила, который надругался над приехавшими отдохнуть детьми. Мужчину удалось задержать по горячим следам. Обвиняемого тут же заключили под арест до выяснения обстоятельств.