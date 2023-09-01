Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Анура из Подмосковья
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Фото, видео: 5-tv.ru
У мальчика серьезные проблемы со здоровьем. Необходимо экстренное лечение.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю об одиннадцатилетнем Ануре.
У мальчика детский церебральный паралич. Он едва передвигается. Чтобы спасти Анура, необходимо срочно провести сложную операцию, а затем курс реабилитации. На это требуется 1 миллион 100 тысяч рублей.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 2 миллиона 460 тысяч 489 рублей.
Большое вам спасибо!