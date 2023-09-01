В Британии заявили, что отставка главы Минобороны Уоллеса сильно ударит по Киеву

Фото: Reuters / ANNA GORDON

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Киев потерял главного помощника в Лондоне. Что будет дальше с Незалежной?

Британский министр обороны Бен Уоллес недавно покинул свой пост. Эта ситуация станет большой потерей для Украины, ведь чиновник был одним из главных союзников Киева. Об этом заявило издание Breitbart.

«Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Бена Уоллеса», — написали в материале.

Уоллес находился на посту министра обороны четыре года. И именно он выступал куратором действий Лондона в отношении киевского режима.

Издание отметило, что отставка главы Минобороны может, возможно, была связана с недостаточным финансированием вооруженных сил Великобритании. Долгое время эта проблема являлась основной в работе Уоллеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась об отставке министра обороны Бена Уоллеса.