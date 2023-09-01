С широко закрытыми глазами: уснувший водитель каршеринга влетел в груду кирпичей на скорости

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Его автомобиль на время стал беспилотным.

На полной скорости и с закрытыми глазами — в Петербурге водитель каршеринга уснул за рулем. В этот момент он ехал по набережной Большой Невки, где сейчас идет ремонт.

Автомобиль, на время ставший беспилотным, сначала сбил пластиковые конусы, а после врезался в груду кирпичей. Выяснилось, что водитель возвращался домой после ночной смены.

Он, как отмечается, вез трех пассажиров. Все в результате отделались синяками и ссадинами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-западе Москвы самосвал раздавил легковушку. Удар был такой силы, что половина иномарки оказалась смята до неузнаваемости.

Повезло, что на пассажирских сидениях никого не было. Водитель машины тоже чудом не пострадал, он сумел самостоятельно выбраться из автомобиля.