Российские гаубицы превращают в пыль укрепления ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Огонь в нужный квадрат вызывают квадрокоптеры.

Удары по технике и укреплениям ВСУ со снайперской точностью наносит наша артиллерия. Дальнобойные гаубицы работают с небывалой интенсивностью.

Огонь в нужный квадрат вызывают квадрокоптеры. За результатами одной из таких атак наблюдала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как системы «Солнцепек» испепеляют террористов.