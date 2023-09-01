Праздник для маленьких и больших: в России отмечают День знаний

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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На торжественные линейки собираются миллионы родителей подростков по всей стране.

Сегодня в России — День знаний. На торжественные линейки собираются миллионы родителей и детей по всей стране.

Первыми начало учебного года отметили на Дальнем Востоке. Разрушительные ливни не смогли помешать планам приморцев — от праздника отказываться не стали.

Добирались как могли — некоторым потребовались надувные лодки. А вот книги и тетради сегодня не нужны.

Расписание скорректировали, учебный год для многих ребят начнется немного позже. После сильного наводнения здания школ нужно просушить и отремонтировать.

Как ожидается, занятия в пострадавших районах возобновят не раньше 11 сентября. А вот линейки прошли по всем правилам.

Нарядные школьники с цветами приветствовали любимых учителей и одноклассников. Первые звонки в эти минуты звучат и для школьников Москвы и Петербурга.

Учебный год начался с торжественного поднятия российского флага и разговоров о важном. В новом сезоне в школы вернутся серебряные медали и трудовое воспитание.

Появились новые предметы и новый учебник истории с главами про «Крымскую весну» и специальную военную операцию. А в вузах — новая дисциплина «Основы российской государственности», над курсом работали более шести тысяч исследователей и преподавателей.

Программа, как отмечается, включает новые разделы. Например, «Что такое Россия», а также «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации».