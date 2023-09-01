Страсть вспыхнет вновь: ТОП-5 способов вернуть секс в отношения

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Угасшая на время страсть не повод разводиться или искать любовника на стороне, уверены эксперты.

Едва ли не каждая вторая пара с годами теряет страсть в отношениях. Все чаще партнеры, которые уже успели узнать и привыкнуть друг к другу, выбирают стабильность, задвигая чувства на второй план.

Спустя годы для многих семейных людей отсутствие «искры» становится поводом для развода. В беседе с порталом dni.ru секс-коучи и организаторы секс-позитивного сообщества Полина Red и Митя Sense назвали пять универсальных способов пощекотать нервишки.

Так, по словам тренеров, поможет соскучиться по партнеру раздельный отдых. Причем практиковать его можно не только днем, но и ночью. Отсутствие партнера под боком в темноте точно заставит одного из пары заскучать, а возвращение домой может стать по-настоящему горячим.

Специальный чат, посвященный разговорам об интиме на двоих также напомнит паре о былых временах. Всего одно пикантное фото может стать поводом для интимного всплеска — главное, выбрать время.

Совместная эротическая фотосессия способна пробудить чувства даже у тех, кто давно забыл, что такое страсть, считают секс-коучи. Во-первых, вы как будто участвуете в съемках собственного кино. Это ли не сближает! Во-вторых, мы можете посмотреть на себя со стороны, увидеть себя и партнера в новом образе и роли.

Посещение эротического массажа или БДСМ-клуба также может стать достойным вариантом при наличии средств и желания. Главное разобраться, чего именно вам и вашему партнеру сейчас хочется больше всего. При этом мастер может показывать, а вы учиться, чтобы потом закреплять навык уже самостоятельно.

Если выходов в свет все же не хочется, то разжечь страсть может обычная ванна. Можно без секса просто помыть друг друга и намазать кремом. Это будет моментом наивысшей близости, принятия и заботы друг о друге.

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