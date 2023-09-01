«Позвонить в Киев»: в США нашли способ быстро прекратить конфликт на Украине

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Чиновник уверен — ситуацию можно разрешить уже сейчас, главное — знать, как.

Конфликт на Украине можно очень быстро завершить. Для этого надо дать российской стороне возможность высказаться. С соответствующим заявлением в студии журналиста Стивена Гарднера выступил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

В беседе с прессой полковник заявил: США должны дать РФ и ее официальным представителям возможность высказаться. На такой жест на Западе не решались уже несколько десятилетий. Теперь, по словам Макгрегора, все должно измениться. Однако перед серьезными беседами сначала должен состояться «акт доброй воли», когда Америка отзовет свою военную помощь.

«Сначала надо позвонить в Киев, сказать, что мы немедленно прекращаем всю военную помощь и отзываем весь военный персонал и контрактников, как в форме, так и не в форме. Потом надо будет подождать пару недель, потому что Россия не будет воспринимать это серьезно, пока не увидит конкретных действий, не сигналы, а решительные действия, которые говорят — мы хотим закончить этот конфликт. Потом Россия будет разговаривать с вами», — заявил он.

Чтобы доказать РФ свои намерения, США должны предпринять вполне конкретные, направленные на мирное урегулирование ситуации, действия, уверен Макгрегор. Кроме прочего, по его словам, очевидной причиной конфликта стали нарушенные ранее договоренности и неумение сторон слышать и уважать друг друга.

«Все это произошло потому, что мы отказывались слушать кого-либо в Москве на протяжении десятилетий. Это то, о чем говорил Джордж Кеннан (американский дипломат — Прим.ред) — слушайте русских», — подытожил он.

Ранее полковник Макгрегор назвал условия, при котором Россия может дойти до Киева.