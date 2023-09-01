«В таком отчаянии»: замглавы госдепа США Викторию Нуланд унизили в Африке

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Политик полностью провалила дипломатический визит в ЮАР. Что стало причиной?

В июле заместитель главы госдепартамента США Виктория Нуланд посетила с дипломатическим визитом Африку. Но ее поездка запомнилась лишь неудачами и неуверенностью в себе. Политик прибыла в ЮАР, но на фоне госпереворота в Нигере она была в отчаянии. Об этом рассказал южноафриканский чиновник изданию Grayzone на условиях анонимности.

Новостной сайт отметил, что дипломат отправилась в Африку, но ее репутация «грубого инструмента» Вашингтона шла впереди. Политик и ее помощники были явно не готовы к тому, что в Нигере свергнут удобное для Запада правительство.

«За более чем 20 лет работы с американцами я никогда не видел их в таком отчаянии», — рассказал чиновник.

Он отметил, что дипломат попросила ЮАР отреагировать на конфликт в Нигере. Но в этом диалоге она вела разговор с позиции слабой стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова высмеяла визит Виктории Нуланд в Нигер.