Российские силы поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Противник продолжает нести потери — как в живой силе, так и в военной технике.

Российские силы нанесли артиллерийский удар по двум пунктам временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Авдеевка и Орловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Уничтожена боевая машина зенитного ракетного комплекса „Оса“ в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки», — рассказал он ТАСС.

Также были уничтожены четыре гаубицы Д-30, артиллерийское орудие американского производства М777 и шесть минометов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.