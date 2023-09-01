В Иордании гость свадьбы случайно застрелил жениха

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Погибшему было всего 20 лет.

В Иордании на свадьбе один из гостей открыл стрельбу и случайно убил жениха. О трагедии рассказало издание Emirates 24/7.

Во время празднования бракосочетания молодой пары один из гостей на радостях открыл огонь из оружия. Шальная пуля попала в грудь жениху. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался. Мужчине было всего 20 лет.

Управление общественной безопасности Иордании осудило произошедшее и пообещало привлечь стрелявшего к наказанию. Кроме того, они попросили жителей страны отказаться от такой «традиции» на свадьбах.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Троицка, который отправил своей возлюбленной коробку с самодельным взрывным устройством, отказался признавать вину. Мужчине не понравилось, что суд квалифицировал его действия по статье за преднамеренное убийство.