Россиян предупредили об изменении порядка уплаты налогов

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Как теперь будут совершаться платежи?

В России изменился порядок уплаты налогов, предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко в интервью радио Sputnik. Как теперь будут совершаться платежи?

Специалист напомнила, что с 1 января 2023 года россияне могут пользоваться Единым налоговым счетом (ЕНС). Он пришел на смену отдельным квитанциям по каждому виду налога. Схож с кошельком, с которого в автоматическом режиме Федеральная налоговая служба (ФНС) списывает деньги.

«Средства в первую очередь направляются на погашение просроченных платежей и только потом — на уплату текущих налоговых начислений. В последнюю очередь погашаются пени и штрафы. Если раньше можно было выбирать, что именно уплатить в первую очередь, то теперь такой возможности нет», — отметила специалист.

Дайнеко также добавила, что в случае нехватки средств на счету и совпадении сроков уплаты финансы распределяются по всем начислениям «пропорционально их величине». Вместе с тем специалист посоветовала заранее озаботиться вопросом пополнения счета. Важно, чтобы в день списания, 1 декабря, деньги были на счету.

«Деньги на ЕНС можно перечислять как в копилку, частями, чтобы на дату уплаты налоговое бремя не ударило по карману», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, лишние средства можно вернуть. Также их можно оставить на погашение следующих платежей.

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