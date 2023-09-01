Желание стать артисткой появилось у Бузовой еще в школе: «Я четко поняла»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В детстве у знаменитости была собственная группа.

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что любовь к сцене у нее начала зарождаться еще в детстве. Эксклюзивное признание звезда сделала 5-tv.ru во время мероприятия «День знаний со звездами в Кремле».

По словам знаменитости, в юности, вдохновившись различными звездами, Ольга вместе с подругой решили создать собственную группу.

«Мы назвали группу с девочкой, Надей Поликарповой, Teenager In Love — TIL. Она играла на фортепьяно, а я пела. С тех пор, с 13 лет, у меня было четкое желание и понимание того, что я артист, что я должна быть на сцене. Был сложный путь через геофак, через „Дом-2“. Но в итоге я на этой сцене оказалась, потому что я четко поняла, что я артист», — заявила певица.

Также она спела отрывок из песни на английском языке, которая была написана в юности. Звезда пообещала исполнить композицию целиком на ближайших концертах.

Овечкин станцевал с Бузовой под ее песню на вечеринке

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольгу Бузову ударили ногой в «пятую точку» во время отдыха в Турции. Таким образом над знаменитостью поделилась подруга.