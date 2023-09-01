Годы работы: как следователям удалось установить личность захватчика школы в Беслане

Фото, видео: Елена Афонина / ТАСС; 5-tv.ru

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Трагедия произошла ровно 19 лет назад. Жертвами теракта стали более трехсот человек.

Сегодня годовщина бесчеловечного теракта. 19 лет назад была захвачена школа в Беслане — трагедия унесла жизни более трехсот человек, в основном это дети. Преступление, которое не имеет срока давности. И спустя долгие годы установлена личность еще одного террориста. Все это время в материалах дела он значился как «боевик номер 11». И больше никакой информации не было

После взрывов опознать останки некоторых преступников оказалось невозможно. Но следователи не сдавались — потребовались годы кропотливой работы, генетических и дактелоскопических исследований. И теперь корреспондент «Известий» Мурад Магомедов готов назвать имя одиннадцатого террориста Беслана. Все подробности — в его репортаже.