Zivert уволила концертного директора из-за скандала с продажей билетов

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Instagram* / _zivert; 5-tv.ru

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Певица рассказала, что ее обманывали в течение четырех лет.

Певица Zivert (Юлия Зиверт) уволила своего концертного директора Влада Полякова. Об этом популярная исполнительница рассказала в личном блоге.

По словам девушки, причиной такого решения стала несанкционированная продажа билетов на ее концерты. Исполнительница добавила, что за последние четыре года была масса неприятных историй, в которых фигурировал Поляков.

«Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течение четырех лет. Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков. Он работал в связке с Кириллом Орешкиным, который не должен был иметь никакого отношения к моей команде и продаже моих концертов», — заявила Zivert.

Певица заключила, что рада счастливому окончанию этой истории. Также она раскрыла имя нового концертного директора. Эти обязанности на себя взяла Евгения Лазаревская.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о необычном райдере певицы. Девушка требовала шашлык-ассорти из рыбы и нескольких видов мяса, каждого по одному килограмму.

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