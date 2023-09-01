В Москве участкового отправили под домашний арест за взяточничество
Врио главы ОМВД «Новогиреево» задержали за посредничество в получении взятки
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Также был задержан его коллега.
В Москве следственными органами были задержаны участковый уполномоченный Андрей Мирошниченко и временно исполняющий обязанности главы ОМВД «Новогиреево» Владимир Пюрвеев. Их обвиняют в посредничестве в получении взятки. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Отмечается, что Пюрвееву не определили меру пресечения. Сейчас мужчина находится на свободе. В то же время Мирошниченко отправлен под домашний арест. Другие обстоятельства произошедшего не раскрываются.
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