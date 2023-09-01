Жителям Москвы и Петербурга пообещали теплую погоду 1 сентября

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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А какой прогноз на осень в целом?

Теплая и комфортная погода ожидается в День знаний в Москве и Петербурге.

В столице благодаря южному антициклону воздух прогреется до плюс 28 градусов.

В городе на Неве — до плюс 22-х. Но летнее настроение и школьную линейку там может подпортить дождь. В некоторых районах уже поливает, сверкают молнии. Но расстраиваться не стоит — впереди еще будут ясные дни.

«Нужно сначала ощутить дискомфорт, нужно померзнуть, поежиться, поднять воротник. Будут и периоды ненастья, и будут периоды бабьего лета на всей территории европейской России», — сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Эжно-Сахалинске перенесли торжественные линейки во всех школах с 1 на 4 сентября из-за обильных осадков.