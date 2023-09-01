Учеба у мастера: Михалков провел отбор будущих студентов своей киноакадемии

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Конкуренция довольно высокая — 20 человек на место.

Никита Михалков зажигает новые звезды. Оскароносный режиссер провел отбор студентов в свою Академию кинематографического и театрального искусства. Кто прошел — станет известно уже 1 сентября.

Претендентам пришлось изрядно постараться. По мнению мастера, одних басен и песен мало.

«У нас очень жесткий конкурс — более 500 заявок. У нас 20 человек на место. На третий тур прошло 34 человек. Поступят максимум 15, может быть, меньше», — рассказал Михалков.

Режиссер отметил, в этом году очень много заявок на поступление пришло от абитуриентов из стран СНГ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Михалков напомнил Западу о «человеческом зоопарке» на территории Европы.